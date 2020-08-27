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Dünya, Koronavirüs

AB Kovid-19 aşısı için alım sözleşmesi imzaladı

AB, Kovid-19'a karşı ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği potansiyel aşının alımı için sözleşme imzaladı.

Ata Ufuk Şeker   | 27.08.2020
AB Kovid-19 aşısı için alım sözleşmesi imzaladı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımı için ilk sözleşmenin merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca ile imzalandığını açıkladı. 

Güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkelerin AstraZeneca şirketinin geliştirmekte olduğu aşından 300 milyon doz alabilecekleri belirtilen açıklamada, 100 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de sözleşmede yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, aşı çalışmaları sürdüren Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac ve Moderna şirketleri ile de benzer anlaşmalar için görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı, haziran sonlarında Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

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