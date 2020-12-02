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İHH'dan Suriye'ye 470 ton sebze ve meyve yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin Afrin ve İdlib bölgesine 470 ton sebze ile meyve dağıtıldı.

Erdal Türkoğlu   | 02.12.2020
İHH'dan Suriye'ye 470 ton sebze ve meyve yardımı

Hatay

İHH Suriye Çalışmaları Sorumlusu Yusuf Tunç, açıklamasında, savaş mağduru ailelere yönelik yardım faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. 

Türkiye'deki hayırseverlerin bağışının Suriye'de dağıtıldığını kaydeden Tunç, "Kış şartlarının ağırlaşmasıyla bölgede yaşam gittikçe zorlaşıyor. Anadolu'dan Suriye'ye gönderilen 470 ton sebze ve meyveyi, Afrin ve İdlib'de, başta mülteci kamplarında kalanlar olmak üzere, bölgedeki sivillere ulaştırdık." dedi.

Tunç, Suriyelilere yönelik insani yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.



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