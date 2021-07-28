Euro
10.13
Dolar
8.57
BIST 100
1,360.75
Altın
1,800.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü.
logo
Dünya

ABD'den Suriye'deki birçok kişi ve kuruluşa yeni yaptırım

ABD yönetimi, Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı 8 hapishane, 5 üst düzey güvenlik görevlisi ile bir silahlı grup ve iki liderini yaptırım listesine aldı.

Dilara Zengin   | 28.07.2021
ABD'den Suriye'deki birçok kişi ve kuruluşa yeni yaptırım

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) Esed rejiminin istihbarat birimi tarafından yönetilen ve siyasi mahkumlar ile diğer tutuklulara yönelik insan hakları ihlallerinin yapıldığı Suriye'deki 8 hapishaneye yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Bu hapishaneleri kontrol eden rejim birimlerinin 5 üst düzey güvenlik görevlisinin de yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, Esed rejiminin Suriye halkına karşı amansız bir savaş yürüttüğü, reform ve değişim çağrısında bulunan yüz binlerce Suriyeliyi hapse attığı ve bunlardan en az 14 bininin işkenceyle öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, bugüne kadar 130 binden fazla kişinin kayıp ya da keyfi olarak gözaltında tutulduğunun bildirildiğine işaret edilerek, bunların büyük çoğunluğunun ya öldüğünün düşünüldüğü ya da aileleri veya yasal temsilcileri ile iletişim kurulmadan gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Ayrıca OFAC'ın, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Ahrar al-Sharqiya isimli silahlı grubu da sivillere yönelik eylemleri nedeniyle yaptırım listesine aldığı belirtilen açıklamada, grubun 2 liderine de yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini geçti
Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti
İngiltere, Kovid-19 aşısının iki dozunu yaptıran AB ve ABD vatandaşlarına karantinayı kaldırıyor
BioNTech-Pfizer: 3'üncü doz aşı, Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor
ABD'de son 24 saatte 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD'den Suriye'deki birçok kişi ve kuruluşa yeni yaptırım

ABD'den Suriye'deki birçok kişi ve kuruluşa yeni yaptırım

Pakistan Başbakanı Han: ABD Afganistan'da işleri berbat etti

İngiltere, Kovid-19 aşısının iki dozunu yaptıran AB ve ABD vatandaşlarına karantinayı kaldırıyor

3x3 basketbolda altın madalya sahiplerini buldu

3x3 basketbolda altın madalya sahiplerini buldu
Fransa basketbol takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında çeyrek finalde

Fransa basketbol takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında çeyrek finalde
ABD'de son 24 saatte 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti