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Dünya

Putin'den Rusya'yı 'gerileyen güç' olarak tanımlayan MI6 Başkanı Moore'a tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı "gerileyen bir güç" olarak tanımlayan İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'in Başkanı Richard Moore'a "Rus-İngiliz ilişkilerini daha fazla bozmaya çalışma." diye tepki gösterdi.

Hakan Çopur   | 05.06.2021
Putin'den Rusya'yı 'gerileyen güç' olarak tanımlayan MI6 Başkanı Moore'a tepki

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg'da videokonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında İngiliz istihbaratının başındaki Moore'un Moskova hakkındaki sözlerini değerlendirdi.

Putin, Rusya'yı "gerileyen bir güç" olarak tanımlayan Moore'a, "Kendisi bu görevde henüz yeni, biraz tecrübe kazanacak ve sonra Rusya'nın gerileyen bir güç olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerine muhtemelen dönüp yeniden bakacaktır." sözleriyle tepki gösterdi.

Rus lider, Moore'a "Dolayısıyla niye rahatsız olup endişe ediyorsun, sadece hayatını yaşa ve Rus-İngiliz ilişkilerini daha fazla bozmaya çalışma." şeklinde yüklendi.

Geçen yıl iki ülke arasındaki ilişkilerin iyiye gittiğini kaydeden Putin, Moore'un sözlerine atfen "ilişkilere müdahale edilmezse her şeyin daha iyi olacağı" mesajını verdi.

Daha önce İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten MI6 patronu Moore, nisan ayında verdiği bir röportajda, "Rusya'nın ekonomik ve demografik olarak gerilediği açıktır." değerlendirmesini yapmış ve İngiltere topraklarında Moskova'nın karıştığı iddia edilen zehirleme olaylarına tepki göstermişti. Moore, Rusya'nın davranışlarını "pervasız" olarak tanımlamış ve Batılı müttefiklerin bu sebeple Rusya'ya karşı birlikte hareket ettiğini ifade etmişti.

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