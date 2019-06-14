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Dünya

'Bölgenin istikrarı için yapılanlar Rusya, İran ve Türkiye'nin başarısıdır'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, (Suriye'de bölgenin istikrarı için yapılanlar) Rusya, İran ve Türkiye'nin başarısıdır." dedi.

Ali Cura   | 14.06.2019
'Bölgenin istikrarı için yapılanlar Rusya, İran ve Türkiye'nin başarısıdır'

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de terörle mücadele de dahil olmak üzere bölgenin istikrara kavuşturulması konusunda yapılanların Rusya, İran ve Türkiye'nin ortak başarısı olduğunu bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) üye ve gözlemci ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve sonrasında Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Putin, Rusya ile İran arasında çok yönlü ve taraflı ilişki bulunduğunu belirterek, Suriye'de terörle mücadele de dahil olmak üzere bölgesel istikrarı sağlamak için ortak çaba gösterdiklerini ifade etti.

Putin, "İran'ın aktif pozisyonu sayesinde bu alanda çok şey yaptık. Tabii ki bu, bizim yani Rusya, İran ve Türkiye'nin başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de ülkesi ile Rusya arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da ilerlediğini belirterek, "Terörizmle mücadelede ve bölgede istikrarın sağlanmasında çok iyi bir iş birliğine sahibiz." ifadesini kullandı.

Ruhani, dış etkenlerin varlığı ve dış yaptırımlar nedeniyle bölgedeki ülkeler arasında etkileşime duyulan ihtiyacın arttığını dile getirdi.

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