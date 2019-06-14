Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.88
BIST 100
90,214.50
Altın
1,350.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

AB'den Rusya'ya 'yalan haber' suçlaması

Avrupa Birliği, "Rus kaynakları" Avrupa Parlamentosu seçimleri sürecinde yalan haber üreterek ve yanlış bilgilendirme yaparak seçmenlerin tercihlerini etkilemeye çalışmakla suçladı.

Şerife Çetin   | 14.06.2019
AB'den Rusya'ya 'yalan haber' suçlaması

Brüksel

AB Komisyonu "Yanlış Bilgilendirmeyle Mücadele Eylem Planına" ilişkin raporunu açıkladı.

Raporda, AP seçimleri sürecinde "kötü niyetli aktörlerin" sürekli olarak yanlış bilgilendirme ile yalan habere başvurarak aşırıcı görüşleri körüklemeye ve kutuplaştırmayı artırmaya çalıştığı belirtildi.

"Toplanan deliller, Rus kaynakların sürekli bir şekilde seçmen tercihlerini etkilemek ve seçime katılım oranını düşük tutmak için yalan haber faaliyetleri gerçekleştirdiğini ortaya koydu." ifadeleri kullanılan raporda, başka dış aktörlerin de benzer kampanyalar yürüttüğü vurgulandı.

Özellikle Rus kaynakların dijital platformda büyük çaplı operasyonlar yerine küçük çaplı, sınırlı operasyonlara yöneldiği ifade edilen raporda, bu faaliyetlerin de tespit edilmesinin zor olduğunun altı çizildi.

Raporda, devlet ve devlet dışı aktörler tarafından yürütülen yanlış bilgilendirme faaliyetlerinin AB'ye yönelik hibrit tehdit oluşturduğuna işaret edildi.

Sosyal medya devlerine mesaj

Seçim sürecinde sosyal medya şirketlerinin yanlış haberle mücadeleyi ve şeffaflığı artırdığı aktarılan raporda, bu şirketlerin yalan haber ve nefret söylemi içeren hesapları da kapatma konusunda daha etkili olduğu kaydedildi.

Raporda sosyal medya şirketlerine daha şeffaf olmaları çağrısı yapılırken, şirketlerden verileri doğruluma konusunda iş birliğini artırmaları talep edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

İngiliz otomotiv sektörüne Brexit darbesi

İngiliz otomotiv sektörüne Brexit darbesi

Putin'den havalimanı isimlerine revizyon

SMDK'den İdlib'de Rus saldırılarına tepki

Putin Güvenlik Konseyinde İdlib'i görüştü

Putin Güvenlik Konseyinde İdlib'i görüştü

Rusya AB'ye yönelik yaptırımları genişletti

Rusya AB'ye yönelik yaptırımları genişletti
Antalya 5 ayda 3 milyon 310 bin turist ağırladı

Antalya 5 ayda 3 milyon 310 bin turist ağırladı