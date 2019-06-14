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Dünya

AB ile ABD 'et ithalatı' konusunda anlaşmaya vardı

Avrupa Birliği, hormonsuz sığır eti ithalatının artırılması konusunda ABD ile anlaşmaya vardı.

Yusuf Hatip   | 14.06.2019
AB ile ABD 'et ithalatı' konusunda anlaşmaya vardı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), hormonsuz sığır eti ithalatının artırılması konusunda ABD ile anlaşmaya vardı.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, taraflar arasında varılan prensip anlaşmasına göre, AB, ABD'den 35 bin ton et ithal edecek ve bu alım 7 yıla yayılacak.

Söz konusu anlaşmanın AB ile ABD arasında uzun süredir devam eden "et ithalatı kotası" tartışmasını bitirmesi bekleniyor.

Prensip anlaşmasının AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve ABD tarafından onaylanması gerekiyor.

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