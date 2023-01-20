Putin, Ukrayna’daki savaşla ilgili Güvenlik Konseyini topladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşla ilgili Rusya Güvenlik Konseyini topladı.
Moskova
Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in başkanlık ettiği konsey toplantısında “özel askeri operasyon” hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun hafta başında operasyon karargahına ziyareti hakkında konseye bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, Putin’in de uluslararası telefon görüşmeleri hakkında bilgi aktardığı ifade edildi.
Açıklamada, konsey üyelerinin sosyal ve ekonomik güncel konulara ilişkin müzakerede bulunduğu da aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.