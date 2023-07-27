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Dünya

Putin: (Ukrayna'da) Son birkaç günde çatışmalar önemli şekilde yoğunlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun son 24 saatte önemli kayıplar verdiğini belirterek, "Son birkaç günde çatışmalar önemli şekilde yoğunlaştı." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Putin: (Ukrayna'da) Son birkaç günde çatışmalar önemli şekilde yoğunlaştı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun son 24 saatte önemli kayıplar verdiğini belirterek, "Son birkaç günde çatışmalar önemli şekilde yoğunlaştı. Esas çatışmalar ağırlıklı olarak, Batı'da dedikleri gibi, ana hedef, Zaporijya istikametindeydi." dedi.

Putin, St. Petersburg'ta Rus devlet televizyonu Perviy Kanal'a Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun son 24 saatte hem personel hem de ekipman kayıpları verdiğini dile getiren Putin, "Çok fazla kayıp verdiler, 200 kişiden fazla. Bizim de maalesef kayıplarımız oldu ancak arada devasa bir fark var, düşman kaybından on kat daha az kaybımız oldu." diye konuştu.

Putin, Ukrayna'nın saldırılarda çok sayıda zırhlı araç kullandığını belirterek, "50 araç kullandılar ve bu araçlardan 26'sı tank, 13'ü zırhlı araç olmak üzere 39'u imha edildi." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki çatışmaların son dönemde yoğunlaştığını vurgulayan Putin, "Son birkaç günde çatışmalar önemli şekilde yoğunlaştı. Esas çatışmalar ağırlıklı olarak, Batı'da dedikleri gibi, ana hedef, Zaporijya istikametindeydi." dedi.

Putin, Ukrayna ordusunun cephedeki hiçbir hedefine ulaşamadığını ve geri çekilmek zorunda kaldığını söyledi.



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