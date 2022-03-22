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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin ile Macron Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Ali Cura   | 22.03.2022
Putin ile Macron Ukrayna'daki durumu görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa tarafının inisiyatifi ile Putin ve Macron telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede iki lider, Ukrayna'daki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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