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Dünya, Koronavirüs

Polonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 200 ila 300 bini bulabilir

Polonya'da Omicron varyantı nedeniyle günlük Kovid-19 vaka sayısının 200 ila 300 bine çıkması bekleniyor.

Hüseyingulu Hüseyinzade   | 13.01.2022
Polonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 200 ila 300 bini bulabilir

Varşova

Polonya Sağlık Bakanı Adam Nedzelski, yerel TVN24 kanalına yaptığı açıklamada, günlük Kovid-19 vaka sayısının 200 ila 300 bine çıkabileceğini, son dönemde vakaların büyük bölümünü Omicron varyantı sonucu enfekte olan kişilerin oluşturduğunu bildirdi.

Varşova Üniversitesi uzmanları da ülkede enfekte olanların sayısında gelecek haftalarda yüzde 100 artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, "Böyle giderse şubat ortasında günlük 140 bin vaka ve 1000 ila 2 bin ölüm sayısına sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınında hasta sayısının artmasıyla Polonya'da 80 bin yatağa ihtiyaç duyulacağı da belirtiyor.

Kovid-19'dan ölenlerin çoğunu aşısız kişilerin oluşturduğu Polonya'da bugüne kadar 21 milyondan fazla kişi tam aşılandı, 6,6 milyondan fazla kişi de hatırlatıcı doz yaptırdı.

Bu arada Polonya Sağlık Bakanlığına göre son 24 saatte Kovid-19'dan 684 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin 173 vaka tespit edildi.

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