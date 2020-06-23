Euro
7.68
Dolar
6.84
BIST 100
115,250.10
Altın
1,746.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü

Peru'da, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 23.06.2020
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 223'e yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 511 artarak 257 bin 447'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 145 bin 320 oldu.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül

Benzer haberler

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü

New York 2. faz normalleşmeye geçti

Türkiye'de Kovid-19'dan 161 bin 533 kişi iyileşti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi

Umman ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Umman ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
'Mor tarlalar' Kovid-19'a rağmen ilgi gördü

'Mor tarlalar' Kovid-19'a rağmen ilgi gördü