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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Pentagon: Rusya, Kiev çevresindeki güçlerinin üçte ikisini çekti

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rus ordusunun, Kiev çevresindeki kuvvetlerinin üçte ikisini çektiğini belirtti.

Kasım İleri   | 04.04.2022
Pentagon: Rusya, Kiev çevresindeki güçlerinin üçte ikisini çekti

Washington

Pentagon yetkilisi, Rusya-Ukrayna savaşı üzerine bir grup gazeteciye bilgilendirmede bulunarak şu aşamada Kiev çevresinde konuşlandırılan Rus güçlerinin üçte ikisinin Belarus'a çekildiğini ve orada toplandığını ifade etti.

Yetkili, kalan üçte bir gücün çekilip çekilmeyeceğini bilmediklerini ancak söz konusu gücün bugün de kuzeye doğru hareketlendiğini kaydetti.

Rusya'nın çekilmesinin, yeniden toparlanma ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine girmek üzere bir manevra olduğuna inandıklarını belirten yetkili, "Bu konudaki en iyi değerlendirmemiz, bu gücün Doğu bölgelerine, Donbass bölgesine gönderileceğidir ama bu sadece bir değerlendirmedir. Henüz bu konuda bir hareketlenme görmedik." diye konuştu.

"Odessa'ya yönelmek üzere bir hazırlık olabilir"

Karadeniz'den Odessa'daki petrol tesislerine füze saldırısı düzenlendiğini hatırlatan yetkili, "Rusya'nın bu saldırısının sebebini tam olarak bilmiyoruz. Bu, Odessa'ya yönelmek üzere bir hazırlık olabilir. Ukraynalılara baskı uygulamak ve büyük bir operasyonun gelmekte olduğunu hissettirmek için de olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Buça'da yaşananlar rahatsızlık verici

Kiev yakınlarındaki Buça şehrinde tespit edilen cesetlere ve işkence izlerine ilişkin değerlendirmede de bulunan yetkili, "Buça'daki vahşete ilişkin haberleri bağımsız olarak teyit edemeyiz. Sizin gördüğünüz görüntüleri biz de gördük. Ukrayna'nın bu vahşet hakkındaki iddialarını çürütmek için bir nedenimiz yok. Bunlar açıkçası oldukça rahatsızlık verici. Daha önce de Rusya'nın bu işgalde zalimce davranacağını belirtmiştik. Bunu gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Pentagon yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçları" işlediğine dair kanıtlar gördüklerini, Buça'dan gelen haberlerin de "savaş suçları" soruşturmasına dahil edileceğini belirtti.

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