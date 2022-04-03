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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Odessa şehri yakınlarında yüksek hassasiyetli roketlerle petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu vurduklarını bildirdi.

Ali Cura   | 03.04.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu vurduk

Moskova

Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rusya’nın eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, “Bu sabah havadan ve karadan yüksek hassasiyetli roketlerle Odessa yakınlarında Mıkolayiv yönünde Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan bir petrol rafinerisi ve 3 akaryakıt deposu yok edildi.” ifadesini kullandı.

Rus hava kuvvetlerinin Kudryaşovka ve Şurovka yerleşim birimi civarında havada 2 insansız hava aracını imha ettiğini aktaran Konaşenkov, gece boyunca Ukrayna ordusuna ait 51 askeri unsurun vurulduğunu kaydetti.

Konaşenkov, “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 125 uçak, 88 helikopter, 383 insansız hava aracı, 221 hava savunma füze sistemi, 1903 tank ve zırhlı araç, 207 çok namlulu roketatar, 805 obüs ve havan topu, 1781 özel askeri araç vuruldu.” diye konuştu.

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