Dolar
18.23
Euro
18.31
Altın
1,715.48
ETH/USDT
1,697.10
BTC/USDT
21,171.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpıştığı kazada bazı yolcular yaralanırken, metrobüs yolu trafiğe kapatıldı İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
logo
Dünya, Libya

ABD'den Libyalı taraflara diyalog ve erken seçim çağrısı

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland, ülkesinin, Libyalı tarafları diyaloga katılmaya ve erken seçim için çalışmaya çağırdığını duyurdu.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Ali Semerci   | 09.09.2022
ABD'den Libyalı taraflara diyalog ve erken seçim çağrısı

Trablus

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Norland ve ABD'nin Kuzey Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joshua Harris'in, Libya'da barış ve istikrarı desteklemek için ortak çabalar konusunda uluslararası ortaklarla görüşmelerde bulunmak üzere 8-9 Eylül tarihleri ​​arasında Almanya'nın başkenti Berlin'e gittiği belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Norland, Libya'daki tüm tarafları diyaloga ve erken seçimler için güvenilir bir yol haritası üzerinde iyi niyetle çalışmaya çağıran Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası ortakların çağrısına ülkesinin de katıldığını ifade etti.

Norland, 6 Eylül'de Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Imad es-Sayih ile yaptığı telefon görüşmesinde, seçimlerin gecikmeden yapılması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 27 kişi yaralandı
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Sumaidai tutuklandı
İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs çarpıştı: 42 yaralı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

ABD'nin başkentinde gelen göçmen otobüsleri nedeniyle "acil durum" ilan edildi

ABD'nin başkentinde gelen göçmen otobüsleri nedeniyle "acil durum" ilan edildi

ABD'den Libyalı taraflara diyalog ve erken seçim çağrısı

ABD Savunma Bakanı Austin: NATO müttefiklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

ABD'den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib'e yaptırım

ABD'den İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Khatib'e yaptırım
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İran'ın son cevabı bizi geriletiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İran'ın son cevabı bizi geriletiyor
ABD: Avrupalı dostlarımızı kışın soğukta bırakmayacağız

ABD: Avrupalı dostlarımızı kışın soğukta bırakmayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet