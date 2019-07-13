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Dünya

Pence'in göçmen merkezi ziyaretinde kaydedilen görüntüler gündem oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Teksas eyaletindeki yasa dışı göçmen merkezini ziyareti sırasında kaydedilen ve göçmenlerin kafes benzeri yerlerde tutulduklarını ortaya koyan görüntüler ABD basınının ana gündemi haline geldi.

Dildar Baykan   | 13.07.2019
Pence'in göçmen merkezi ziyaretinde kaydedilen görüntüler gündem oldu

New York

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Teksas eyaletindeki yasa dışı göçmen merkezini ziyareti sırasında kaydedilen, göçmenlerin kafes benzeri yerlerde tutulduğunu gösteren görüntüler ABD basınının ana gündemi oldu.

Pence, dün beraberinde 7 Cumhuriyetçi senatör ile Teksas eyaletindeki iki yasa dışı göçmen merkezini ziyaret etti.

Merkezlerin birindeki ziyaret sırasında 400 kadar erkeğin kafes benzeri yerlerde tutulduğu kameralara yansıdı ve bu görüntüler ABD basınının ana gündem maddesi haline geldi.

Göçmenlerin en az 40 gündür bu şartlarda, aç ve ayakta tutuldukları ifade edildi.

Pence'in ise ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konuştuğum her bir çocuk, her bir anne baba burada kendilerine iyi muamele edildiğini belirtti." ifadesini kullanması dikkati çekti.

Dün akşam Beyaz Saray'ın önü de dahil olmak üzere ABD'nin birçok noktasında düzenlenen gösterilerde göçmen merkezlerindeki şartlara tepki gösterildi.



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