Paraguay'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
Paraguay'da Kovid-19 salgını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Buenos Aires
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Güney Amerika ülkesi Paraguay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Paraguay Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle hastalarımızdan birinin öldüğünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Kendisi birkaç gündür yoğun bakımda bulunuyordu." ifadeleri kullanıldı.
Yerel basında söz konusu kişinin 69 yaşında bir erkek olduğu bilgisi paylaşıldı.
Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, ülkede 10 Mart'tan, 4 Nisan'a kadar, 20:00-04:00 saatleri için ilan edilen karantinanın 12 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.
Nüfusu 7 milyona yaklaşan Paraguay'da 18 kişide Kovid-19 vakası görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.