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Dünya

Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 21.03.2020
Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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