Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.