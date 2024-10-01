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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nin İzmir Karaburun açıklarında, saat 14.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün, İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 46,23 kilometre olarak ölçüldü.

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