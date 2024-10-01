Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nin İzmir Karaburun açıklarında, saat 14.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün, İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 46,23 kilometre olarak ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.