Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,893.20
BTC/USDT
69,189.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni”nde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde halka hitap ediyor.
logo
Dünya

Papa'dan Müslümanlara ramazan dolayısıyla dayanışma mesajı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ramazan ayına başlamaya hazırlanan Müslümanlara dayanışma mesajı verdi.

Barış Seçkin  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Papa'dan Müslümanlara ramazan dolayısıyla dayanışma mesajı

Vatikan

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, buradaki konuşmasında, Müslümanlar için ramazan ayının başlayacağına işaret ederek, "Bu akşam, Müslüman kardeşlerimiz ramazan ayına başlıyor. Onların hepsine yakınlığımı belirtiyorum." dedi.

Papa ayrıca Ukrayna ve Orta Doğu'da barış olması için dua ettiğini belirterek, sivillerin büyük acılar yaşamasına neden olan çatışmaların bir an önce son bulması temennisini dile getirdi.

Papa Franciscus, dün de İsviçre Radyo Televizyonunda (RSI) bir kısmı yayınlanan özel röportajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart'ta Ukrayna Savaşı'na ilişkin "Rusya'nın da dahil olacağı barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız." açıklamasına atıfta bulunarak, Ukrayna'nın müzakereye oturma cesareti göstermesi gerektiğini ve bu konuda Türkiye'nin de arabuluculuk teklif ettiğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazanda, dünyada en uzun ve kısa oruç arasındaki fark 4 saati geçmeyecek
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Erzurum'da 133 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Başkentte STK'lar, Gazze'ye destek için ABD Büyükelçiliğine yürüdü

Benzer haberler

Papa'dan Müslümanlara ramazan dolayısıyla dayanışma mesajı

Papa'dan Müslümanlara ramazan dolayısıyla dayanışma mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan ayının yeni bir uyanışa ve dirilişe vesile olmasını temenni ediyorum

Papa, Ukrayna için müzakere önererek Türkiye'nin arabulucu olabileceği mesajını verdi

"Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu" dizisi ramazan boyunca seyirciyle buluşacak

"Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu" dizisi ramazan boyunca seyirciyle buluşacak
Tescilli "Antep baklavası"nın ustaları ramazana hazır

Tescilli "Antep baklavası"nın ustaları ramazana hazır
Hazır yemek sektörünün ramazan ayından beklentisi büyük

Hazır yemek sektörünün ramazan ayından beklentisi büyük
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet