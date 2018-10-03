Papa'dan 'kilisedeki günahlar' için özür açıklaması

Papa Franciscus, kiliselerdeki nüfuzun üstesinden gelinmesi gerektiğine işaret ederek, "Kilise nüfuzu sapkınlıktır ve kilise içindeki birçok günahın da kaynağıdır. Bu yüzden tevazu ile af dilemeliyiz" dedi.

VATİKAN

Papa Franciscus, Vatikan’daki "gençlik" konulu kilise meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, kiliselerdeki nüfuzun ve bunun sebep olduğu "günahlar" için af dilemek gerektiğini belirterek, "Kararlılıkla 'Kilise nüfuzu' belasının üstesinden gelinmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kilise nüfuzu riskine karşı papazlıkla ilgili klişelerin dışarıda bırakılmasının işe yarayabileceğini belirten Papa, kilise nüfuzu anlayışının papazlık görevine "seçkinci ve dışlayıcı bir bakış açısıyla" bakılmasından doğduğuna işaret etti.

Bunun da papazlık unvanının "serbest ve cömertçe hizmet verilmesi" yerine "gücün uygulanması" olarak yorumlanmasına yol açtığını ifade eden Papa, "Bu durum da bizim bütün cevaplara sahip olan ve artık hiçbir şey dinlemesi veya öğrenmesi gerekmeyen bir gruba dahil olduğumuza inanmamıza yol açar. Kilise nüfuzu sapkınlıktır ve kilise içindeki birçok günahın da kaynağıdır. Bu yüzden tevazu ile af dilemeli ve tekrarlanmaması için gerekli şartları sağlamalıyız." diye konuştu.

Dürüst ve şeffafça yapılan eleştirilerin yapıcı ve yardımcı olduğunu vurgulayan Papa, ancak söylenti ve imaların bir işe yaramadığını söyledi.

Herkesin cesaretle ve çekinmeden konuşması gerektiğini ifade eden Papa, yalnızca iletişim yoluyla ilerlemenin mümkün olduğunun da altını çizdi.

Muhabir: Ecenur Çolak