New York'ta Türk-Japon dostluğu konseri verilecek

New York'ta, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı kabul edilen "Ertuğrul Fırkateyni" ile ilgili sergi ve 1985'te Tahran'da mahsur kalan Japonların THY uçağı ile kurtarılmasını konu alan konser düzenlenecek.

MUĞLA

Türk-Japon dostluğunun başlangıcı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili sergi ve 1985'te İran'ın başkenti Tahran'da mahsur kalan Japonların THY uçağı ile kurtarılmasını konu alan konser, 27-29 Kasım'da New York'ta sunulacak.

Etkinlikle ilgili, Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi'nde düzenlenen basın toplantısına, Bodrum Karya Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (BOSAV) ve Ertuğrul Fırkateyni Kazı Başkanı kaptan Tufan Turanlı, Japon orkestra şefi Seiji Mukaiyama, 1985'te Tahran'da mahsur kalan Japonların kurtarıldığı Türk Hava Yolları (THY) uçağında yolcu olarak bulunan Jun-i Chi Numata ve Ertuğrul Fırkateyni'nin kaptanı Ali Bey'in torununun kızı Gülümser Yücel katıldı.

Turanlı, burada yaptığı konuşmada, Türk-Japon dostluğuyla ilgili çok büyük hedeflerinin olduğunu söyledi.

Bu dostluğu tüm dünyaya anlatmak ve yaymak istediklerini ifade eden Turanlı, şöyle konuştu:

"Seiji Mukaiyama bana 'New York'ta bir etkinlik düşünüyorum, sen de bana katılır mısın? Bunu beraber yapalım' dedi. Kasım ayında büyük bir etkinliğimiz olacak. New York'un tam merkezinde, 57. Cadde'de Nephon Club'ta 'Ertuğrul Fırkateyni' sergisi açacağız. İki gün sonra da Carnegie Hall'da 'Dünya Barışı İçin Çağrı' konseri verilecek. Türk-Japon dostluğunu tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. Bu dostluğu yayabilmek en önemli hedefimiz. Bu etkinliğe Japonlar ve Amerikalıların yanı sıra New York'taki tüm dünya insanlarını bekliyoruz."

Orkestra şefi Seiji Mukaiyama da Türk-Japon dostluğunun başlangıcı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin batması ve 1985'te mahsur kalan Japonların kurtarılmasını konu alan eserler hakkında açıklamalarda bulundu.

Jun-i Chi Numata da Türk uçağının kendilerini Tahran'dan kurtarmasını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Gülümser Yücel ise New York'ta düzenlenecek sergi ve konserin çok anlamlı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ertuğrul Fırkateyni'nin batması

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Japon İmparatoruna dostluk mesajını sunmak vazifesiyle yola çıkan ve Japonya'ya ulaşan Ertuğrul Fırkateyni, 15 Eylül 1890'da geri dönmek için Yokohama Limanı'ndan ayrılmıştı. Tayfun sebebiyle 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında kayalıklara sürüklenerek batan fırkateyndeki 550'den fazla denizci şehit olmuştu.

