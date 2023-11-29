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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Papa Franciscus: Gazze'de halihazırdaki ateşkesin devam etmesini umuyorum

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de çatışmalara verilen "insani aranın" devam etmesini umduğunu söyledi.

Barış Seçkin  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Papa Franciscus: Gazze'de halihazırdaki ateşkesin devam etmesini umuyorum

Vatican

Vatikan’da çarşamba günleri halka açık genel kabul oturumu yapan Papa, geçirdiği rahatsızlığa atıf yaparak "Bu grip nedeniyle halen iyi değilim ve sesim kötü" dedi ve mesajlarını başka bir görevliye okuttu.

Papa, kabulün son bölümünde bizzat yaptığı konuşmada, "Lütfen, Filistin ve İsrail'deki ciddi durum için dua etmeye devam edelim. Barış, lütfen barış olsun." diye konuştu.

Papa Franciscus, "Gazze'de halihazırdaki ateşkesin devam etmesini umuyorum. Böylece tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve gerekli insani yardıma erişim izninin verilmesini ümit ediyorum. Oradaki cemaatten, su ve ekmeğin olmadığını, insanların acı çektiği haberlerini aldım. Acı çekenler sıradan insanlardır, savaşanlar acı çekmez. Biz barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatikan'dan dün yapılan yazılı açıklamada da bir süredir grip olan ve solunum yollarında iltihaplanma rahatsızlığı bulunan Papa'nın iyileşme emareleri göstermesine karşın, 1-3 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) için Dubai'ye yapacağı ziyaretin iptal edildiği bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, dün, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

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