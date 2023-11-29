Dolar
28.91
Euro
31.75
Altın
2,039.23
ETH/USDT
2,053.50
BTC/USDT
38,097.00
BIST 100
8,015.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Avcılar Ambarlı İskele caddesi sular altında kaldı İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor
logo
Dünya

Borrell: (İsrail- Filistin çatışmasına) İki devletli çözüm için Türkiye ile görüşmeye hazırız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile İsrail-Filistin çatışmasına "iki devletli çözüm" için temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Borrell: (İsrail- Filistin çatışmasına) İki devletli çözüm için Türkiye ile görüşmeye hazırız

Brüksel

Borrell ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, ortak basın toplantısında, hazırladıkları "AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu" başlıklı raporu açıkladı.

AA muhabirinin "Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmasının çözümüyle ilgili üstlenebileceği rol" hakkındaki sorusunu yanıtlayan Borrell, Türkiye'nin hemen hemen her çatışmanın çözümünde önemli rol oynadığını ifade etti.

Borrell, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi Libya'da görüyoruz. Türkiye'yi Somali'de görüyoruz. Hatta Türkiye'nin Venezuela meselesiyle ilgilendiğini bile görüyorum. O halde Türkiye, Orta Doğu barış sürecinde nasıl rol oynamasın? Bu konuyla ilgili duruşunu biliyoruz. Filistinlilerin hedeflerini güçlü şekilde destekliyor. Bölgedeki tüm ilgili aktörlerle ilişki kurmaya hazırız. Arap dünyasının temsilcileriyle görüşüyoruz. 'İki devletli çözüm'ü getirecek siyasi müzakere yollarını Türkiye ile görüşmeye hazırız. Bu hem Türkiye'nin hem de AB'nin desteklediği bir şey."

Ayrıca AB'nin, Türkiye ile olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı ilişki geliştirme konusunda stratejik çıkarı bulunduğunun açık olduğunu vurgulayan Borrell, "Bizim için Türkiye çok önemli bir ortak." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilecek arabulucu seçimleri devam ediyor
Nobel ödüllü Aziz Sancar, Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin onursal üyesi oldu
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi Mısır'a doğru yola çıktı
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taştığı İskenderun'da süper klorlama işlemi uygulanıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma Havacılık Başkanlığımız önemli bir kuvvet çarpanı haline gelmiştir

Benzer haberler

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi Mısır'a doğru yola çıktı

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi Mısır'a doğru yola çıktı

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taştığı İskenderun'da süper klorlama işlemi uygulanıyor

Borrell: (İsrail- Filistin çatışmasına) İki devletli çözüm için Türkiye ile görüşmeye hazırız

Çanakkale'de şiddetli yağışta debisi artan iki dere taştı, yollar su altında kaldı

Çanakkale'de şiddetli yağışta debisi artan iki dere taştı, yollar su altında kaldı
İskenderun'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı

İskenderun'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet