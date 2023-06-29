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Dünya

Pakistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Pakistan'da yaşayan Müslümanlar, başkent İslamabad'daki Faysal Camisi'nde, Kurban Bayramı namazı için bir araya geldi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Pakistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı Fotoğraf: Sabir Mazhar/AA

İslamabad

Ülkenin en büyük camileri arasında yer alan Faysal Camisi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da Müslümanların buluşma noktası oldu.

Bayram namazını eda eden Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı.

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