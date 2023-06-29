Pakistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı
Pakistan'da yaşayan Müslümanlar, başkent İslamabad'daki Faysal Camisi'nde, Kurban Bayramı namazı için bir araya geldi.
İslamabad
Ülkenin en büyük camileri arasında yer alan Faysal Camisi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da Müslümanların buluşma noktası oldu.
Bayram namazını eda eden Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.