İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte daha önceki İsrail saldırılarında ağır yaralanan 1 kişi yaşamını yitirdi, son saldırılarda ise 1 kişi yaralandı.

DSÖ: Gazze'deki binlerce hasta tıbbi tahliye bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, AA muhabirinin "Gazze'de ateşkese rağmen tıbbi tahliyeler konusunda sorunların devam ettiğini görüyoruz. Buradaki birçok hasta da tedavi olmak için yardım çağrısında bulunuyor. Tıbbi tahliyelerle ilgili son durum nedir? Kaç kişi tıbbi tahliye bekliyor?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 6 bin 186'sı çocuk olmak üzere 12 bin 913 hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştiğini belirten Jasarevic, 16 bin refakatçinin de tahliye edildiğini aktardı.

Jasarevic, tıbbi tahliyelerin haftada 3-4 kez gerçekleştirildiğinin altını çizerek, "Geçen hafta, 2-8 Ağustos tarihlerinde 101 hasta ve 164 refakatçi tahliye edildi. Binlerce hasta hala tıbbi tahliye bekliyor." ifadelerine yer verdi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 4 bin 146 kişinin yaralandığı, 1259 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altından ise 807 kişinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 387, yaralı sayısının ise 174 bin 257 olduğu ifade edildi.