İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yaralı taşıyan ambulansı hedef aldığı saldırıda 2 kişi yaralandı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Nebatiye'de seyir halindeki bir aracı hedef aldı.

Saldırıda yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırmak üzere bölgeye intikal eden ve yaralıyı taşıyan ambulans başka bir İsrail İHA'sı tarafından vuruldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Nebatiye'de sağlık ekibine ve ambulansa düzenlenen saldırıda 2 kişinin yaralandığı, ambulansta büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin hedef alınmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail yangın söndürmeye çalışan itfaiye ekibini hedef aldı

İsrail, ihlallerine devam ettiği Nebatiye'de, Lübnan Sivil Savunma ekiplerine de insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nebatiye bölgesindeki bir arazide çıkan yangına müdahale eden ekiplerin İHA ile hedef alındığı, bunun üzerine itfaiye ekiplerinin güvenli bir bölgeye çekildiği belirtildi.

Açıklamada, olayda Sivil Savunma ekipleri arasında yaralanan olmadığı kaydedildi.