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Dünya

Brüksel'de evsizlerin sayısı artıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de evsizlerin sayısı, bir önceki sayıma göre yaklaşık yüzde 19'luk artışla 7 bin 134 olarak kayıtlara geçti.

Selen Temizer  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Brüksel'de evsizlerin sayısı artıyor

Brüksel

Brüksel'de evsizlerle ilgili çalışan şemsiye kuruluş niteliğindeki Bruss'help'in, AA muhabiriyle paylaştığı verilerde, evsizlerin sayısının son sayımın yapıldığı 2020'ye göre yüzde 18,9 arttığı belirtildi.

2022'de evsiz ve kötü barınma koşullarına sahip 7 bin 134 kişinin tespit edildiği ancak bu sayıya "geçici olarak üçüncü kişilerle kalanlar" ve "tahliye edilmekle tehdit edilenler" gibi yeni kategorilere ait verilerin de eklendiği aktarıldı.

Söz konusu kategoriler olmadan, hayatını sokakta idame ettirenlerin sayısının 6 bin 317 olduğu ifade edildi.

Bu kişilerin yüzde 53,8'inin en az bir yıldır evsiz olduğunu bildirdiği kaydedildi. Hayatını sokakta idame ettirenlerin yüzde 78'inin bekar, yüzde 13'ünün çocuklu ve yüzde 42,7'sinin Belçikalı olduğu aktarıldı.

Gerçek sayı çok daha fazla

Kuruluştan yapılan açıklamada, "Gerçek durum, elde edilen rakamların gösterdiğinden çok daha vahim. Ancak durumun bir envanterini çıkarmamıza yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Belçika'da art arda yapılan sayımlar, son 14 yılda evsizlerin sayısında istikrarlı artış olduğunu gösteriyor.

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