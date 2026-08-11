TBMM Başkanı Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Çiftçi, 81 il valisiyle toplantıda bir araya gelecek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek.