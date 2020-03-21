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Dünya, Koronavirüs

Pakistan Havayolları uluslararası uçuşlarını durdurdu

Pakistan Uluslararası Havayolları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası uçuşların 1 hafta süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Nuri Aydın   | 21.03.2020
Pakistan Havayolları uluslararası uçuşlarını durdurdu Fotoğraf: Metin Aktas/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA)yapılan açıklamada, Pakistan hükümetinin Kovid-19 direktifleri doğrultusunda uluslararası uçuşların 1 hafta süreyle askıya alındığı belirtildi.

Pakistan basınındaki haberlerde ise söz konusu kararının yurt dışından gelen çok sayıda kişide yeni tip koronavirüs görülmesinin ardından alındığı kaydedildi.

Ülkede 501 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

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