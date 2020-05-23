Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara
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Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1001 artarak 21 bin 48’e yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 969 artışla 330 bin 890'a ulaştı.
Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ülke konumunda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.