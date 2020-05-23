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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi yaşamını yitirdi.

Nuri Aydın   | 23.05.2020
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Jose Antonio de Moraes/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1001 artarak 21 bin 48’e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 969 artışla 330 bin 890'a ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ülke konumunda bulunuyor.

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