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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 150 bini aştı

Afrika kıtasında, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 151 bin 300'e yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 20.08.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 150 bini aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 525 artarak 1 milyon 151 bin 300 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 323 artışla 26 bin 680'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 12 bin 423 ölümle Güney Afrika, 5 bin 197 ölümle Mısır ve 1402 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 596 bin 60, bu ülkeyi 96 bin 914 vaka ile Mısır ve 50 bin 488 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 873 bin 958 kişi ise iyileşti.

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