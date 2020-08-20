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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 596 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 3 bin 916 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi, toplam vaka sayısı 596 bin 60'a yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 20.08.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 596 bini geçti

Abuja

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 596 bin 60'a yükseldi.


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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 159 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 423'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 3 bin 916 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 596 bin 60'a çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 455 bin 671 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 491 bin 441'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Ülkede artan vakalara rağmen Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler hafifletildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 596 bini geçti
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