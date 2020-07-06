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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 480 bine yaklaştı

Afrika kıtasında, Kovid-19 nedeniyle vaka sayısı 479 bin 788'e yükseldi. 

Ömer Erdem   | 06.07.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 480 bine yaklaştı

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 620 artarak 479 bin 788'e ulaştı. 

Pandemi nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 279 artışla 11 bin 395'e çıktı. 

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 3 bin 343 ölümle Mısır'da görülürken, Güney Afrika'da 3 bin 199, Cezayir'de 952 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 200 bine yaklaşırken, bu ülkeyi 75 bin 253 vaka ile Mısır, 28 bin 711 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, iyileşen hasta sayısı da 230 bini geçti.

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