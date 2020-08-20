Euro
8.67
Dolar
7.30
BIST 100
1,126.80
Altın
1,948.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan’da sel: 24 ölü

Pakistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının tetiklediği sel nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Fuat Kabakcı   | 20.08.2020
Pakistan’da sel: 24 ölü

Ankara

Ülkenin Pencap eyaletinde yerel yetkililerden Muhammed Asghar, yaptığı açıklamada, şiddetli yağmurların yol açtığı sel nedeniyle eyalette sokakların sular altında kaldığını ve çok sayıda evin yıkıldığını bildirdi.

Sel nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını aktaran Asghar, ölümlerin çoğunun yıkılan evlerden kaynaklandığını ifade etti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 234 bin 797'ye ulaştı
İngiltere, Hırvatistan ve Avusturya'yı Kovid-19 konusunda 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395'e yükseldi

Benzer haberler

Pakistan’da sel: 24 ölü

Pakistan’da sel: 24 ölü

Doğu Anadolu'daki 6 il için yağış uyarısı

Pakistan'da, Çin'in Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri yapılacak

Pakistan Başbakanı Han: Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız

Pakistan Başbakanı Han: Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Hindistan'da muson mevsimindeki seller 868 can kaybına neden oldu

Hindistan'da muson mevsimindeki seller 868 can kaybına neden oldu