Euro
9.52
Dolar
8.06
BIST 100
1,175.47
Altın
1,904.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan Başbakanı Han'dan Facebook'a İslamofobik içeriklerin yasaklanması çağrısı

Pakistan Başbakanı Han, Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg’e yazdığı mektupta, İslamofobi ve İslam'a karşı nefret içeriklerinin yasaklamasını talep etti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 26.10.2020
Pakistan Başbakanı Han'dan Facebook'a İslamofobik içeriklerin yasaklanması çağrısı

İslamabad

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter hesabından paylaştığı mektubunda, "(Mark Zuckerberg) Tüm dünyada ve özellikle Facebook dahil sosyal medya platformlarının kullanılması yoluyla nefreti, aşırılığı ve şiddeti teşvik eden artan İslamofobi'ye dikkatinizi çekmek için yazıyorum." ifadelerini kullandı.

Facebook’un Holokost'u (Yahudi soykırımı) eleştiren ve sorgulayan içeriklerin yasaklanmasıyla ilgili adımı dolayısıyla Zuckerberg’i tebrik eden Han, Hindistan’da Müslüman karşıtı yasa ve tedbirlerin veya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Müslümanların öldürülmesinin ve hedef yapılmasının İslamofobi’nin "iğrenç" bir yüzü olduğunu kaydetti.

Han, Fransa’da da İslam’ın "terörizm" ile ilişkilendirildiğini ve İslam’ı ve Hz. Muhammed’i hedef alan küfür içerikli karikatürlerin yayımlanmasına izin verildiğini anımsattı.

Sosyal medyada Müslümanlara yönelik yaygın taciz ve hakaretlere işaret eden Han, İslamofobi ve İslam’a karşı nefret içeriklerinin Holokost konusunda olduğu gibi Facebook tarafından yasaklanmasını istedi.

"Macron İslamofobi'yi cesaretlendiriyor"

Han, Twitter hesabından dün paylaştığı mesajında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a saldırarak, Müslümanların duygularını incittiğini ve İslamofobi'yi cesaretlendirdiğini vurgulamıştı. Hz. Muhammed’i hedef alan çirkin karikatürlerin gösterilmesini teşvik eden Macron'un aralarında kendi vatandaşlarının da olduğu Müslümanları kasten kışkırttığını belirten Han, "cehaleti temel alan" Fransız yetkililerin açıklamalarının daha çok nefrete, İslamofobi'ye ve aşırıcılığa meydan verilmesine sebep olacağını kaydetmişti.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Bilim Kurulu Başkanı: Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz
Koronavirüsü yenen Dr. Akpınar: Lokmaları yutmak için kendinizle mücadele ediyorsunuz
Belçika'daki Türk esnaf salgının etkilerine direnmeye çalışıyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 346 bini geçti
Hollanda'da Kovid-19 salgınında 10 bin 203 ile 'en yüksek günlük vaka' kaydedildi

Benzer haberler

Pakistan Başbakanı Han'dan Facebook'a İslamofobik içeriklerin yasaklanması çağrısı

Pakistan Başbakanı Han'dan Facebook'a İslamofobik içeriklerin yasaklanması çağrısı

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khattak ile görüştü

Pakistan Başbakanı Han: Macron'un İslamofobi'yi cesaretlendirmesi talihsiz bir durum

Bakan Akar: Türk milletini yalnız bırakmayan Pakistanlı kardeşlerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız

Bakan Akar: Türk milletini yalnız bırakmayan Pakistanlı kardeşlerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız
Pakistan Başbakanı Han'dan, BM Güvenlik Konseyi'ne Keşmir kararlarının uygulanması çağrısı

Pakistan Başbakanı Han'dan, BM Güvenlik Konseyi'ne Keşmir kararlarının uygulanması çağrısı
Türkiye'den Pakistan'a ihraç edilen üçüncü MİLGEM Korveti yarın Karaçi'de düzenlenecek törenle kızağa konulacak

Türkiye'den Pakistan'a ihraç edilen üçüncü MİLGEM Korveti yarın Karaçi'de düzenlenecek törenle kızağa konulacak