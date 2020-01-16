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Dünya

Pakistan ABD-İran geriliminde 'arabuluculuk teklif etmedi'

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD ve İran arasında artan gerilime ilişkin, ''Biz ne arabuluculuk teklifinde bulunduk ne de arabuluculuk rolü oynuyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız gerginliğin azaltılması.'' dedi.

Betül Yürük   | 16.01.2020
Pakistan ABD-İran geriliminde 'arabuluculuk teklif etmedi' Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Genel Sekter ile Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan Keşmir sorunu ve ABD ve İran arasındaki gerginliği ele aldıklarını belirten Kureyşi, Pakistan'ın Orta Doğu'da artan gerilimde arabuluculuk rolü oynayıp oynamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

''Biz ne arabuluculuk teklifinde bulunduk ne de arabuluculuk rolü oynuyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız gerginliğin azaltılması. Bölge başka bir gerginliği daha kaldıramaz ve gerginliğin azaltılması için hepimiz devreye girmeliyiz. Tahran ve Riyad'a ziyaretim sırasında verdiğim mesaj da buydu. Pakistan barış ortağı olmaya hazır ama hiçbir çatışmanın tarafı olmayacak.''

Kureyşi, 17 Ocak'ta Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüşeceğini hatırlatarak, bu görüşmede ABD-İran gerilimini de ele alacaklarını söyledi.

Keşmir sorununa ilişkin değerlendirmede de bulunan Kureyşi, ''Pakistan, Keşmir sorunun çözümü için ikili görüşmeler konusunda samimi ancak Hindistan geri adım atıyor.'' dedi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü. Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı.

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