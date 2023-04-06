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Dünya

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azaldı.

Firdevs Yüksel  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

İstanbul

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalarak 470 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 4 milyon 346 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 400 bin varil düşüşle 371 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 4 milyon 100 bin varil azalışla 222 milyon 600 bin varil oldu.

Petrol üretimi değişmedi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 819 bin varil artışla 7 milyon 144 bin varile yükseldi. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 655 bin varil artarak 5 milyon 239 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 25-30 Mart haftasında değişmedi ve 12 milyon 632 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Mart 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 440 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 630 bin varil olması bekleniyor.

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