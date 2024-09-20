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Sağlık

ABD'de kanserden ölümler 30 yılda yüzde 33 düştü

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, 1991-2021 yıllarında kanserden ölüm oranının yüzde 33 düşmesine karşın alkolün, kanser vakalarındaki önemli risk faktörleri arasında yerini koruduğu belirtildi.

Nuri Aydın  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
ABD'de kanserden ölümler 30 yılda yüzde 33 düştü

İstanbul

Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği tarafından sonuçları paylaşılan raporda, ülkede 1991-2021 yıllarında kaydedilen kanser vakaları ve bunlara bağlı ölümler incelendi.

Rapora göre bilimsel gelişmeler, erken teşhis ve sigara tüketiminin azalması bu dönemde kanser görülen 4,1 milyon kişinin iyileşmesine yardımcı oldu ancak bu hastalık bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etti.

ABD'de 1991-2021 yıllarında kanserden ölüm oranının kademeli olarak yüzde 33 düştüğünü ortaya koyan raporda, bu yıl 2 milyondan fazla yeni kanser vakasının teşhis edileceği ve 611 binden fazla kişinin kanser nedeniyle öleceği öngörüldü.

Tüm kanserlerin yüzde 40'ı sigara ve alkol kullanımı, aşırı kilo, fiziksel hareketsizlik ve yemek yeme alışkanlığı gibi değiştirilebilir risk faktörleriyle ilişkili olduğu kaydedildi.

ABD'de 2019'da kanserlerin yaklaşık yüzde 5,4'ünün sebebi olarak alkol tüketimi gösterildi. Erken yaşlarda alkol alımının, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kanser riskini artırabildiği belirtildi.

Raporda alkol tüketiminin meme kanseri, kolorektal kanser, karaciğer kanseri, mide kanseri ile belirli baş ve boyun kanseri riskini artırdığı kaydedildi.

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