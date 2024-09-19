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Ekonomi

ABD'nin cari açığı ikinci çeyrekte yüzde 10,7 arttı

ABD'de cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,7 artarak 266,8 milyar dolara yükseldi.

Dilara Zengin Okay  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
ABD'nin cari açığı ikinci çeyrekte yüzde 10,7 arttı

Washington

 ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 10,7 artışla 266,8 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesini kaydeden cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 259 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde 241 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise ikinci çeyrekte yüzde 3,7 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 seviyesindeydi.

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