Dolar
19.18
Euro
20.79
Altın
1,969.42
ETH/USDT
1,823.40
BTC/USDT
28,375.00
BIST 100
4,812.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’de AA’ya özel açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

ABD’nin tarihi kasabasında ramazanda camiden ezan sesi yükseldi

Geçmişi 1800’lü yıllara dayanan ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Occoquan kasabasında yakın zaman önce tarihi kiliseden dönüştürülen camiden ramazanda ezan sesi yükseldi.

Kasım İleri  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
ABD’nin tarihi kasabasında ramazanda camiden ezan sesi yükseldi Fotoğraf: Selçuk Acar - AA

Washington

Bağımsızlıktan iç savaşa iki asırdan fazla geçmişe sahip bulunan Occoquan kasabası, tarihi ana tanıklık etti.

Amerikalı Müslümanların 2021 yılında satın aldığı ABD’nin ilk Afro-Amerikan Ebezener Baptist Kilisesi'nden camiye dönüştürülen Mescid El Hüseyin’in bahçesinde cuma namazından önce ezan sesi hoparlörden dışarıya verildi.

Ramazana özel uygulamada yüzlerce Müslüman'ın yanı sıra kasaba sakinleri de camiden yükselen ezanı dinledi.

Ezandan önce Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Hazreti Muhammed için salavat getirildi.

Caminin mütevelli heyetinden Dr. Muhammed İkbal Noori, AA muhabirine, camilerinden yükselen ezan sesinin tüm kasabaya ulaşmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Dr. Noori, "Ezan sadece namaza çağrı değil aynı zamanda insanlara yaratıcıları olan Allah’ı hatırlatan ve onları Allah’ın huzuruna davet eden manevi bir çağrıdır." dedi.

Pakistan asıllı alim, inancı ne olursa olsun herkesin ezandan feyz alabileceğini kaydetti.

"Fikir benimdi"

Occoquan Belediye Başkan Ernie Porta da Orta Doğu hakkında çok okuma yaptığını, bölgede bulunduğunu ve kültürel değerleriyle ilgili bilgi sahibi olduğunu anlattı.

Porta, “Dr. Noori’ye ramazanda ezanın sesini dışarıya vermek konusunda istekli olup olmadıklarını sordum. Bunun Occoquan kasabasında ve çevrede yaşayan insanlar için güzel bir deneyim olabileceğini düşündüm çünkü Batı toplumlarında ezan sesine çok aşinalık yok. Bölgeyi ziyaret ettiğimden biliyorum, insanların ezanı dinleyerek faydalanabileceğini düşündüm.” dedi.

“Fikir sizin miydi o zaman?” sorusuna Porta, “Elbette herhangi bir baskı veya bir ısrar yoktu. Aslında bunu yaparak bize, özellikle bana bir iyilik yapıyorlar çünkü ben bu toplumun bu deneyimi yaşamasını istedim.” yanıtını verdi.

Kilisenin Müslümanlarca satın alınarak camiye çevrilmesine de çok sevindiğini anlatan Porta, kilisenin ABD’ye köle olarak getirilen bir Afrikalı tarafından kurulduğunu ve kasabanın yaşayan ender değerlerinden olduğunu ifade etti.

Porta, “Kilisenin mahiyetine saygılı bir şekilde kullanılacağından emin olduğum için çok mutlu oldum.” dedi.

Camide 14 Nisan'da da ses dışarıya verilerek ezan okunacak

Ezan okunmadan önce halka hitap eden Porta, günün birinde camiye minare inşa edilmesini ve ezanın oradan okunmasını dilediğini belirtti.

Kilisenin camiye dönüştürülmesine aracılık eden Muhammed Sıddık da “Üç yıl önce buraya taşındım. Bir gün posta kutusunda kilisenin satılık olduğuna ilişkin bir ilan gördüm. Hemen Dr. İkbal Noori ile konuştum. Ödemenin bir şekilde halledilebileceğini söyledim ve bunun alınıp camiye dönüştürülmesi için insanları bir araya getirdim.” dedi.

Camiye gelen bölge sakinlerinden Muhammed İştiyak, “Belediye başkanının ezan okunmasına izin verdiği için çok mutluyuz ve gururluyuz. Bölge halkı da bizim son derece barışçıl olduğumuzu görmekten mutlular.” diye konuştu.

Camide 14 Nisan'da da ses dışarıya verilerek ezan okunacak.

ABD’de ezan, camilerden dışarıya ses iletecek şekilde okunmuyor ancak belediye veya yerel yönetimlerin izniyle yapılabiliyor.

Virginia’dakine benzer bir uygulama da New York eyaletinde gerçekleştirildi. Arap, Boşnak ve Arnavut kökenli Müslümanların yoğun yaşadığı Queens'in Astoria semtinde bulunan üç camide ilk defa ezan hoparlörden dışarıya verilerek okunmaya başlandı.

Daha önce de New Jersey’de benzer uygulama yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Hasar tespit durumlarında hemen hemen nihayete gelindi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin yakalanan şüpheli serbest bırakıldı
Depremden etkilenen Osmaniye'de 83 bin 917 çocuğa psikososyal destek sağlandı
Gönüllü öğrenciler ihtiyaç sahibi aileler için iftar öncesi yola düşüyor
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 29 mahallede sürdü

Benzer haberler

ABD’nin tarihi kasabasında ramazanda camiden ezan sesi yükseldi

ABD’nin tarihi kasabasında ramazanda camiden ezan sesi yükseldi

ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda 4 kişi hayatını kaybetti

ABD: Çin Hong Kong’da yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü baltalamayı sürdürüyor

Biden ölümcül hortumların etkilediği Mississippi'de dayanışma mesajı verdi

Biden ölümcül hortumların etkilediği Mississippi'de dayanışma mesajı verdi
Tayvan, ABD'den Javelin antitank füzelerini bu yıl almaya başlayacak

Tayvan, ABD'den Javelin antitank füzelerini bu yıl almaya başlayacak
Rusya, ABD'yi "güvenlik risklerinin kaynağı" olarak belirledi

Rusya, ABD'yi "güvenlik risklerinin kaynağı" olarak belirledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet