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Dünya

İran yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini açıkladı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini duyurdu.

Bilal Güler   | 16.04.2021
İran yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini açıkladı

Ankara

Kalibaf, İran ve küresel güçler arasında gerginlik konusu olan ülkesinin uranyum zenginleştirme çalışmaları ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İranlı bilim insanlarının yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmeyi başardığını kaydeden Kalibaf, İran halkının iradesinin ülkeye yönelik her türlü komployu etkisiz hale getireceğini belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de söz konusu adımı doğrulayarak konuyla ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını kaydetti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye hitaben bir mektup yazarak, ülkesinin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını bildirmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya, yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştireceğini duyuran İran'ı, "diplomatik süreci daha fazla karmaşıklaştırmamaya" çağırmıştı.

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