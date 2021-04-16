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Dünya

Biden yönetimi, Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerinde kampanya anketlerini Rusya ile paylaştığını öne sürdü

Joe Biden yönetimi, Rusya'ya siber saldırı ve seçimlere müdahale gerekçesiyle açıkladıkları yaptırımlarda, Trump'ın 2016 başkanlık seçimleri öncesinde bazı anket sonuçlarını Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı bir kişiyle paylaştığını iddia etti.

Emre Aytekin   | 16.04.2021
Biden yönetimi, Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerinde kampanya anketlerini Rusya ile paylaştığını öne sürdü

Ankara

ABD'de Joe Biden yönetimi, Rusya'ya siber saldırı ve seçimlere müdahale gerekçesiyle açıkladıkları yaptırımlarda, eski Başkan Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimleri öncesinde bazı anket sonuçlarını Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı bir kişiyle paylaştığını iddia etti.

Hazine Bakanlığınca yaptırımlarla ilgili yayımlanan açıklamada, Trump'ın 2016 seçim kampanyasının yöneticiliğini yapan Paul Mamafort'un, Rusya ve Ukrayna vatandaşı bir siyasi danışman ve iş ortağı olan Konstantin Kilimnik ile paylaştığı savunuldu.

Açıklamada, Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen Kilimnik'in "2016 seçimlerine Rusya'nın değil Ukrayna'nın müdahale etmeye çalıştığına dair sahte bir anlatıyı yaymaya çalıştığı" da kaydedildi.

Kilimnik'in aldığı bilgileri Rusya'ya verip vermediği bilinmiyor

Konstantin Kilimnik, ABD'nin 2020 başkanlık seçimlerine yönelik etki faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle yaptırım getirilen Rusya bağlantılı kişiler arasında bulunuyor.

Kilimnik'in adı, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırladığı raporda 156 kez anılmıştı.

Manafort ile iş ortaklığı yapan ve onun Kiev'deki ofisini yöneten Kilimnik, raporda Manafort ile birlikte tanıkları etkilemeye çalışmakla suçlanmış, FBI, onun yakalanmasını sağlayacak bilgi verenlere 250 bin dolar ödül vadetmişti.

Kilimnik'in Manafort'tan aldığı bilgileri Rusya'ya verip vermediği bilinmiyor.

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