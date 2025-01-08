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Dünya

OpenAI CEO'su Sam Altman'ı, kız kardeşi "cinsel istismarla" suçladı

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın kız kardeşi Ann Altman, ağabeyinin kendisine 1997-2006 yıllarında düzenli olarak cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek dava açtı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
OpenAI CEO'su Sam Altman'ı, kız kardeşi "cinsel istismarla" suçladı

İstanbul

BBC'nin haberine göre, Missouri'de ABD Bölge Mahkemesinde 6 Ocak'ta açılan davada, cinsel istismarın, Ann Altman'ın 3, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın ise 12 yaşındayken başladığı iddia edildi.

Ann Altman'ın dava dilekçesinde, 1997-2006 yıllarında gerçekleşen istismarın tecavüzü de içerdiği ileri sürüldü.

Dilekçede, iddia edilen istismarın son örneğinin Sam Altman'ın yetişkin ancak Ann Altman'ın henüz reşit olmadığı bir dönemde gerçekleştiği savunuldu.

Davada jürili yargılama ve 75 bin doların üzerinde tazminat talep edildi.

Ann Altman, daha önce de Sam Altman'a yönelik benzer iddialarda bulunmuştu.

OpenAI CEO'su iddiaları reddetti

Sam Altman, X'ten, annesi ve 2 erkek kardeşiyle ortak yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek, "Tüm bu iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadesini kullandı.

Bu durumun ailesine büyük acı verdiğini belirten Altman, "Akıl sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya olan bir aile üyesine bakmak inanılmaz derecede zordur." açıklamasını yaptı.

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