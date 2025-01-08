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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir beldenin Belediye Başkanı'nın evini hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bir beldenin Belediye Başkanı'nın evini hedef aldı.

Muhammed Emin Canik  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir beldenin Belediye Başkanı'nın evini hedef aldı

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Ülkenin güneyinde Nebatiye kentine bağlı Bint Cibeyl'de Belediye Başkanı'nın evini hedef alan ve beldeye bağlı Marun er-Ras bölgesinde makineli tüfeklerle ateş açan İsrail ordusuna ait araçların, beldenin dış mahallelerinde de hareketliliği gözlendi.

Haberde evi hedef alınan belediye başkanıyla ilgili başka detay verilmezken, yerel basına yansıyan görüntülerde evden dumanların yükseldiği görülüyor.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını saldırılar düzenleyip evleri yıkarak, şu ana en az 400 kez ihlal etti.

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