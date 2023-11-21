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Ekonomi, Teknoloji

Salesforce, OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti

Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce'un Üst Yöneticisi (CEO) Marc Benioff, yapay zeka şirketi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın görevden ayrılması sonrasında OpenAI'daki görevlerinden istifa edenlere iş teklif etti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Salesforce, OpenAI'dan istifa edenlere iş teklif etti

New York

Benioff, X hesabından yaptığı paylaşımda, OpenAI'dan ayrılan araştırmacılarla "Einstein" adlı yapay zeka platformlarında çalışabileceklerini belirtti.

Sunulacak imkanlardan bahseden Benioff, OpenAI'ı bırakanlardan e-posta yoluyla öz geçmişlerini kendisine göndermelerini istedi.

OpenAI çalışanları yönetim kurulunu işi bırakmakla tehdit etmişti

OpenAI Yönetim Kurulunun cuma günü yaptığı açıklamada, yürütülen inceleme sürecinin ardından Altman'ın görevden ayrıldığı belirtilerek, "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'a liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok." ifadesi kullanılmıştı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Altman'ın yeni bir yapay zeka şirketi kurabileceği veya OpenAI'a geri dönebileceği aktarılırken, bazı OpenAI çalışanlarının Altman'ın yeniden CEO olarak göreve getirilmemesi durumunda istifa etmeyi düşündüğü kaydedilmişti.

Microsoft CEO'su Satya Nadella ise Altman'ın yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağını bildirmişti.

OpenAI çalışanları, mevcut yönetim kurulundan istifa etmesini istemiş, kurulu görevlerinden ayrılmak ve şirketin en büyük yatırımcısı Microsoft'ta çalışmak üzere Altman'ı takip etmekle tehdit etmişti.

Şirketin çoğu çalışanı, OpenAI'ın yönetim kuruluna hitaben, "şirketin misyonu ve çalışanları için yeterlilik, muhakeme ve özen eksikliği olan kişilerle çalışamayacaklarını" belirten bir mektup imzalamıştı.

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