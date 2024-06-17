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İsrailliler, Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze'de ateşkes ve esir takası çağrısı yapmak için Batı Kudüs’te protesto gösterisi düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Norveç UNRWA'ya maddi desteğini arttıracak

Norveç, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yaklaşık 10 milyon dolar ek yardım yapacağını açıkladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Norveç UNRWA'ya maddi desteğini arttıracak

Ankara

Uluslararası Kalkınma Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, Norveç'in 2024'ün başında UNRWA'ya yaptığı yardımlara ek olarak 10 milyon dolar daha yardım göndereceğini bildirdi.

"UNRWA, Gazze'deki insani yardım faaliyetlerinin bel kemiğidir." ifadesini kullanan Tvinnereim, Ajans'ın İsrail tarafından yapılan suçlamalar nedeniyle mali zorluklar yaşadığını hatırlattı.

Tvinnereim, UNRWA personelinin, okullarının ve hastanelerinin her gün saldırıya uğradığını, Ajans'ın Filistin'de faaliyet göstermesinin giderek zorlaştığını belirtti.

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu.

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