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Dünya, Ramazan 2019

Nijeryalı Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı

Batı Afrika ülkesi Nijeryalı Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için cami ve mescitlerde toplandı.

Adam Abu Bashal   | 07.05.2019
Nijeryalı Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı

Abuja

Batı Afrika ülkesi Nijeryalı Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için cami ve mescitlerde toplandı.

Başkent Abuja'daki büyük camilerden Annoor Camisi'nde bir araya gelen yüzlerce Müslüman, mübarek ayın ilk teravih namazını kıldı.

Müslümanlar, cami imamlarından Ustaz Ebubekir Siddik Muhammed'in kıldırdığı namazda, ellerini semaya açarak ülke ve dünya Müslümanlarının barışı, özellikle Filistin ve Gazze'deki mazlumların İsrail zulmünden kurtulması için dua etti.

Muhammed, namaz öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijeryalı Müslümanların ramazana kavuşmasından mutluluk duyduğunu, ramazanın bütün Müslümanlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Muhammed, ramazanın bereketli ve sevap kazanma ayı olduğunun altını çizerek, "Bu mübarek ayda duaları kabul oluyor ve günahlar affediliyor. Ramazan boyunca tüm Müslümanlara dua etmemiz gerekiyor, özellikle mazlumlara." dedi.

Annoor Camisi'nde teravih namazlarının 7 imam tarafından kıldırılacağını aktaran Muhammed, ay boyunca burada tefsir ve mukabele gibi geleneklerinin sürdürüleceğini kaydetti.


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