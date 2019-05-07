Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.82
Dolar
6.09
BIST 100
92,982.27
Altın
1,281.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Öztrak, basın toplantısı yapıyor
logo
Dünya

Kuveyt'ten İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

Kuveyt, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Kuveyt Bakanlar Kurulu, İsrail'in uluslararası sözleşmeleri açıkça ihlal ettiğini bildirdi.

Afra Aksoy   | 07.05.2019
Kuveyt'ten İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

Kuveyt

Kuveyt, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla, uluslararası sözleşmeleri açıkça ihlal ettiğini bildirdi.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Beyan Sarayı'nda düzenlenen haftalık toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in Filistinlileri hedef alan, çok sayıda şehit ve büyük hasarla sonuçlanan saldırıları karşısında derin üzüntü duyulduğu" belirtildi.

İsrail saldırılarının uluslararası sözleşme ve yasaları ihlal anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, saldırılara son verilmesi ve ateşkesin uygulanmasını amaçlayan çabalara yol açılması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "savunmasız Filistin halkının korunması adına derhal harekete geçilmesi, uluslararası meşru kararları, Arap Barış Girişimi ve iki devletli çözüm temelinde barış sürecinin etkinleştirilmesi" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Yerel basın, bu sabah erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti