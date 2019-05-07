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Dünya, Ramazan 2019

Arjantin'de ilk iftar

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Muhammed Emin Canik   | 07.05.2019
Arjantin'de ilk iftar

Buenos Aires

Başkent Buenos Aires'deki Al Ahmad Camisi'nde toplanan Müslümanlar, akşam ezanının okunmasıyla Ramazan ayının ilk orucunu açtı.

Oruçlarını açtıktan sonra namaz kılan ve sonrasında yemeğe geçen cemaat, Ramazan ayının bütün İslam alemine hayırlar getirmesi için dua etti.

Ramazan ayı boyunca Al Ahmad Camisi'nde iftar organizasyonu devam edecek.

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