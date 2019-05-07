Arjantin'de ilk iftar
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.
Buenos Aires
Başkent Buenos Aires'deki Al Ahmad Camisi'nde toplanan Müslümanlar, akşam ezanının okunmasıyla Ramazan ayının ilk orucunu açtı.
Oruçlarını açtıktan sonra namaz kılan ve sonrasında yemeğe geçen cemaat, Ramazan ayının bütün İslam alemine hayırlar getirmesi için dua etti.
Ramazan ayı boyunca Al Ahmad Camisi'nde iftar organizasyonu devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.